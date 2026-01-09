СКР возбудил уголовное дело после смерти несовершеннолетнего зацепера в Ленобласти

Ленинградский следственный отдел Западного межрегионального управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, упавшего с поезда в Ленинградской области. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Трагический инцидент произошел накануне вечером на перегоне станций Рощино —Каннельярви Выборгского направления Октябрьской железной дороги. Молодой человек находился в межвагонном пространстве поезда «Ласточка» сообщением Петербург — Выборг. Во время движения подросток упал и получил смертельные травмы.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Артемий Чулков