В Марий Эл на дороге «Вятка» в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

На 57-м километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение автомобилей Nissan Almera и Nissan Qashqai, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает прокуратура республики.

Еще два человека были доставлены в больницу.

Прокуратура Звениговского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности организации, отвечающей за содержание данного участка трассы в зимний период.

Влас Северин