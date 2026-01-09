В центре Перми вновь продают исторический особняк

В столице Прикамья на продажу выставлено здание по ул. Советской, 54. Как следует из опубликованной 31 декабря на сайте «Авито» информации, объект площадью 1,41 тыс. кв. м оценен в 180 млн руб. или 127,2 тыс. руб. за квадратный метр. Здание, являющееся объектом культурного наследия «Дом Боброва», уже выставлялось на продажу в 2021 году. Тогда стоимость объекта составляла 105 млн руб.

Согласно объявлению, трехэтажное здание продается вместе с земельным участком. Помещения оснащены отоплением, водоснабжением, электричеством. Отмечается также, что территория предусматривает возможность строительства здания до пяти этажей на внутреннем дворе. По данным публичной кадастровой карты, участок под особняком имеет площадь 1,9 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость составляет 25,1 млн руб.

Старинное здание на ул. Советской, 54 работает как деловой центр. Как отмечается в 2ГИС, по этому адресу, помимо ночного клуба Nebar, находятся автошкола «Автореал», турагентство «Акапулько», мини-отель Valery и другие организации. Собственник здания Александр Корноушкин, по сведениям kartoteka.ru, в качестве ИП управляет нежилой недвижимостью. Также господин Корноушкин владеет конструкторским бюро «Хит Манет» (производство коммуникационного оборудования, 100% долей) и компанией «Хитон» (50%, разработка промышленных процессов и производств).