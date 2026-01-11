В Черноземье 12 января ожидаются снег и мороз, от –14°С до +1°С

В понедельник, 12 января, в ряде регионов Черноземья ночью пройдет снег, а днем погода станет сухой, но морозной. Температура будет варьироваться от –14°С до +1°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно и снежно, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура составит от –14°C до –12°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачная и снежная погода. Ночью температура будет на уровне –6°C, днем потеплеет до –4°C.

В Курске ночью будет облачно и снежно, днем ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Температура составит –13°C...–12°C.

В Липецке ночью будет облачно при –3°C, выпадет снег. Днем ожидается облачность и дождь со снегом, потеплеет до –1°C.

В Орле в течение суток прогнозируется снег. Ночью будет облачно, до –12°C. Днем — облачно с прояснениями, –11°C.

В Тамбове в течение суток ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег, до –2°C. Днем временами ожидается небольшой снег, до +1°C.

Ульяна Ларионова