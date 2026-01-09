В Нижегородской области сохраняется вероятность ЧС из-за сильных снегопадов

Сильный снегопад сохранится до конца дня 9 января и ночью 10 января местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

В управлении отметили, что в сложившихся условиях повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заторами на автотрассах, нарушениями в работе дорожных и коммунальных служб и увеличением количества ДТП. Также возможны сбои в работе аэропорта.

Кроме того, сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных обрушением элементов зданий и конструкций из-за возросшей снеговой нагрузки.

МЧС рекомендовало нижегородцам держаться на безопасном расстоянии от стен зданий и сооружений, остерегаться нависшего снега и сосулек, обходить опасную зону при уборке снега с крыш. Также жителям посоветовали ограничить использование автотранспорта, а лучше вообще воздержаться от поездок по городу.

Напомним, сильный снегопад начался в Нижегородской области 7 января и с перерывами продолжается до сих пор.