В Черноземье 11 января ожидается снег, днем — мокрый снег с дождем, от -10°С до 0°С

В воскресенье, 11 января, в большинстве регионов Черноземья пройдет снег, а днем местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура будет варьироваться от -10°С до 0°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачная погода со снегом. Ночью температура составит -5°C. Днем — -3°C.

В Воронеже прогнозируется облачная погода. Ночью ожидается снег, до -5°C. Днем пройдет мокрый снег с дождем, воздух прогреется до 0°C.

В Курске в течение суток будет облачно с небольшим снегом. Ночью — -8°C. Днем — -7°C.

В Липецке ночью прогнозируется переменная облачность с временным снегом, до -8°C. Днем ожидается небольшой мокрый снег с дождем, температура поднимется до -1°C.

В Орле ночью будет облачно с небольшим снегом, до -10°C. Днем небо прояснится, осадков не ожидается, до -8°C.

В Тамбове в течение суток сохранится облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, до -10°C. Днем снегопад усилится, температура составит -1°C.

Ульяна Ларионова