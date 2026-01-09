В Советском районе Казани 10 января частично отключат водоснабжение

В Советском районе Казани 10 января с 09:00 до 21:00 будет временно отключено водоснабжение из-за аварийных работ на водопроводных сетях на улице Рашида Вагапова. Об этом сообщили в Telegram-канале Казанского водоканала.

Отключение коснется жилых домов по улице Вагапова — номера 3, 9, 13, 15, 9А, 15А, 17, 17А, 17Б, 19, 11; по улице Академика Глушко — 17, 19, 21, 31, 33, 39, 41, 23, 22В, 22Б, 22А, 22, 20, 18/23, 27, 21А, 25/1, 35, 16Б, 16Г, 25, 29; а также по улице Магистральной — 20, 18А.

Влас Северин