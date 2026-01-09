Реку Ломовку в Пензенской области начнут чистить в следующем году

В Пензенской области разработали проектную документацию для расчистки и дноуглубления реки Ломовки в границах Большехуторского сельсовета Нижнеломовского района. Это улучшит экологическую обстановку и поможет сохранить природный баланс в регионе, отметили в Минлесхозе Пензенской области.

Расчищать реку Ломовку планируют в 2027-2028 годах

Фото: Минлесхоз Пензенской области Расчищать реку Ломовку планируют в 2027-2028 годах

Фото: Минлесхоз Пензенской области

Работы запланированы на 2027–2028 годы. Документация уже прошла экспертизу и получила положительные заключения. В ходе подготовки были проведены инженерные изыскания, согласованы участки для временного хранения грунта и разработаны технологические решения для реализации проекта.

Для обеспечения доступа к местам работ предусмотрены технологические проезды и стоянки для техники.

Средства на разработку проектной документации были выделены из регионального бюджета. Заказ пензенского Минлесхоза, согласно данным ЕИС «Закупки», выполняло ООО «Водстройпроект-М» за 2,3 млн руб.

Марина Окорокова