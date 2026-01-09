Почти 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгороде из-за уборки снега

В Нижнем Новгороде за первые дни 2026 года административно-техническая инспекция возбудила около 500 административных производств в отношении ДУКов и ТСЖ. По словам мэра Юрия Шалабаева, это связано с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей по уборке снега.

«Жители оставляют много комментариев с фото состояния своих занесенных снегом придомовых территорий, чьим содержанием занимаются домоуправляющие компании и ТСЖ. Фиксируется это и во время регулярных объездов территории»,— отметил глава города.

По его словам, «поразительно вопиющий случай» произошел в ЖК «Бурнаковский», где управляющая компания внесла одну из жительниц в «черный список» из-за жалобы на неубранный снег. «Кто-то, похоже, совсем оторвался от реальности»,— отметил глава города и пообещал «не закрывать глаза» на подобные случаи.

Напомним, 6 января Юрий Шалабаев провел оперативный штаб из-за надвигающихся аномальных снегопадов. Ожидалось, что за несколько дней в городе снежный покров в может вырасти более чем на 40 см снега. Кроме того, 8 января мэрия сообщила, что на город надвигается снежный циклон «Фрэнсис», который снова принесет в Нижний Новгород обильные снегопады.