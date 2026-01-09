В Самаре изменится организация движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова

С 19 января поменяется схема проезда на перекрестке ул. Ново-Садовой и Соколова в Самаре. Меры направлены на сокращение времени проезда участка в часы пик. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

К основным изменениям относятся запрет левого поворота с ул. Ново-Садовой на ул. Соколова изменение конфигурации и корректировка режима работы светофорного объекта.

«Участок улицы Ново-Садовой в границах Северо-Восточной магистрали и проспекта Ленина — один из самых напряженных в городе. Анализ дорожной обстановки показал, что несмотря на невысокую интенсивность движения, левый поворот с Ново-Садовой на Соколова является основной причиной образования заторов, которые растягиваются на сотни метров. Его запрет в сочетании с «умной» настройкой светофора позволит увеличить пропускную способность перекрестка в среднем на 5-10%», — сообщает врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Перенастройка светофорного объекта будет проведена 19 января. Проект изменений разработан на основе многомесячного анализа транспортных потоков с использованием детекторов транспорта ИТС.

Руфия Кутляева