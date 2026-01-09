Более половины населения ЯНАО стало пользоваться картой «Морошка»

Единую карту жителя Ямала «Морошка» получили 350 тыс. ямальцев, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Из них 100 тыс. человек присоединились к проекту «Морошка» в 2025 году. Таким образом, картой пользуется более половины населения региона (всего в ЯНАО проживает более 520 тыс. человек).

Виды Салехарда (ЯНАО)

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Виды Салехарда (ЯНАО)

Единая карта жителя Ямала была запущена в марте 2022 года. Это региональная система, которая позволяет жителям ЯНАО пользоваться финансовыми и социальными услугами, а также участвовать в бонусных программах. В частности, с помощью карты можно оплатить льготные проезды на городских и межмуниципальных маршрутах, специальные билеты от авиакомпании «Ямал». Участники проекта могут использовать карты для доступа к различным сервисам, включая образовательные и культурные программы. В ближайшее время планируется расширение функционала и увеличение числа партнеров, предоставляющих льготы и скидки.

Аналогичные проекты реализуются и в других регионах. Так, в Свердловской области жители могут воспользоваться единой социальной картой «Уралочка». В декабре 2025 года сообщалось о выдаче 700-тысячной карты.

Алексей Буров