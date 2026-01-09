Жительница Ярославля передала мошенникам 3 млн рублей и золотые слитки

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту обмана 76-летней жительницы Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, сначала пострадавшая по указаниям позвонившего «сотрудника банковского надзора» купила телефон и сим-карту, а затем — четыре слитка золота весом 20, 10 и два по 200 граммов. Вечером она передала изделия из драгметалла неизвестному по месту жительства.

Затем жительнице Ярославля позвонил уже «сотрудник силового ведомства» и под предлогом подтверждения декларации убедил передать все имеющиеся наличные деньги еще одному курьеру у дома. Потерпевшая сняла сбережения, взяла в долг у соседей и отдала неизвестному более 3 млн руб.

Алла Чижова