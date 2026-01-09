Пожарный и его друзья спасли шестерых человек при пожаре в удмуртском селе

Сотрудник МЧС и его друзья вывели шестерых человек при пожаре в селе Кизнер, сообщает пресс-служба ведомства. Площадь возгорания в частном хозяйстве составила около 200 кв. м.

«Днем 7 января пожарный ПСЧ-34 Дмитрий Степанов был в свой выходной вместе с друзьями Евгением и Денисом. Они находились с семьями на сельских горках, когда заметили густой черный дым. Мужчины, не раздумывая, бросились к месту — в частном хозяйстве открытым пламенем горели надворные постройки»,— говорится в сообщении.

Рядом с местом возгорания стоял двухквартирный деревянный дом. Из-за плотной застройки огонь перекинулся на его крышу. «Пожарный расчет был в пути, но ждать помощи было некогда. Я с Евгением побежали в квартиру, а Денис — в соседнюю»,— сказал Дмитрий Степанов.

В первой квартире находились 73-летняя пенсионерка, ее 27-летняя внучка с 3-летним ребенком. Они были растеряны и не понимали, что происходит. Едкий дым заполнял помещение. Дмитрий Степанов и Евгений помогли женщинам покинуть здание.

Во второй квартире были трое, включая лежачего мужчину—инвалида. Их данные не указываются. Денис взял мужчину на плечи и помог всем эвакуироваться.

«Благодаря слаженным и решительным действиям удалось не допустить гибели людей»,— говорится в сообщении. Пожар ликвидировали 11 пожарных МЧС и добровольцы поселения. Причина возгорания устанавливается.