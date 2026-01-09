Роскошь познается с детства

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о люксовых товарах для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

К роскоши, как известно, надо приучать с детства, а точнее, с младенчества. Люксовые бренды это прекрасно понимают и активно работают в этом направлении. Многие делают не просто детскую одежду, а целые направления baby-аксессуаров, предметов интерьера и подарочных вещей. Один из самых классических примеров — Herms. У бренда есть раздел товаров Baby Gifts: пледы, аксессуары для сна и ванной, мягкие игрушки, декоративные вещи для детской. Все выполнено в узнаваемой эстетике Herms: спокойные цвета, качественные материалы, выверенный дизайн. Это вещи, которые покупают не потому, что без них нельзя, а потому что это Herms и потому что они красиво вписываются в представление о правильном «лакшери» в детстве.

Помимо детской одежды, Fendi выпускает премиальные конверты и спальные мешки для колясок, аксессуары для прогулок, сменные сумки и предметы для детской с логотипом FF, и даже сами коляски. Но моим любимым предметом всё равно будет норковый комбинезон с двойным F и ушками на возраст 0+. Еще один классический пример — Tiffany & Co. У Tiffany есть направление Baby Gifts, где есть серебряные ложки, кружки, рамки для фотографий, декоративные подарочные предметы. Это старая школа роскоши: вещи, которые покупаются как памятные, которые могут храниться годами и передаваться из поколения в поколение.

Анна Минакова