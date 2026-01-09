Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как предпринимательница встроила Bluetooth-антенну в стационарный аппарат для связи, и к чему это привело.

Старые телефоны вернулись в продажу. Выпускница Стэнфордской школы технологий и исследований Кэтрин Гетце проработала в технологических компаниях семь лет, а потом ушла из офиса. Она посвятила себя созданию контента для блога и образовательному проекту, призванному объяснить людям, как взаимодействовать с нейросетями. Кэт рассказывает, как в 2023-м встроила Bluetooth-антенну в розовый стационарный телефон, просто потому что разговоры по телефону, когда она крутила пальцем витой провод, вызывали у нее улыбку.

В 2025-м одно из видео с переизобретенным телефоном стало вирусным и набрало 10 млн просмотров. За три дня у предпринимательницы заказали более 1 тыс. устройств. Так родился проект под названием Physical Phones. По словам создателей, это бренд, возглавляемый креаторами и посвященный использованию технологий для укрепления реальных человеческих связей. Авторы проекта понимают, насколько люди нуждаются в радости и почему они хотят меньше проводить времени перед экраном. При этом не нужно выбирать между отказом от технологий и зависимостью от смартфонов.

Физические телефоны — как раз такой компромисс. Винтажные устройства с трубкой сверху стоят $110, аппараты попроще для крепления на стену — $90. Работают они одинаково. Изначально телефон с трубкой подключается к смартфону по Bluetooth и получает доступ к контактам. Владелица со старой доброй трубкой может либо нажать на кнопку с сохраненным номером, либо попросить голосового помощника позвонить, например, папе или подруге — номер наберется автоматически.

Использование телефонного аппарата с трубкой и тем самым шнуром, который можно накручивать на палец, помогает не тратить время на друмскроллинг до и после звонка. К тому же смартфон можно забросить в ящик комода за час до сна и утром перед всеми делами. Так старые устройства вновь начинают нам служить. Посмотрим, ностальгическая ли это вспышка или долгосрочный тренд.

Яна Лубнина