Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как люди догадываются об истинном смысле слов.

Уже не до шуток: ученые выяснили, как мы понимаем сарказм, намеки и скрытые смыслы. Исследователи из Массачусетского технологического института называют три когнитивных навыка, которые мы используем, чтобы догадаться, о чем на самом деле говорит человек. Первая суперсила — социальный навигатор. Это внутренний свод правил, который подсказывает, что фраза «а есть ли у тебя свободная минутка?» на самом деле означает просьбу о помощи, а не о том, чтобы вы достали свой ежедневник и показали его собеседнику.

Или если на улице льет как из ведра, а ваш знакомый говорит о прекрасной погоде, то он вряд ли прямолинеен. И умение распознавать такие смыслы наука называет прагматическим мышлением. Второй когнитивный навык — знание того, как устроен физический мир. Он помогает понять метафору вроде «мое сердце разбито» или «у него золотые руки». И третье — это мастерство улавливать смыслы в интонации.

Ученые приводят пример предложения: «Вообще-то я хотел синие и черные носки». Оно кардинально поменяет смысл в зависимости от того, куда падает ударение. Если акцентировать на слове «черные», то станет ясно, что именно их вам-то и не дали. Эта система расшифровывает эмоции и контрасты, которые скрывает музыка речи. Интересно в исследовании то, что между этими кластерами есть четкие границы. Участники эксперимента, которые блестяще справлялись с заданиями на сарказм, могли показать посредственные результаты в знаниях о физическом мире. Все это доказывает, что у нас есть множество когнитивных мышц, и их точно надо подкачать.

Анна Кулецкая