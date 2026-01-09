Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как буржуазное вино в СССР сделали доступным для пролетариата.

Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1924 году председатель Совнаркома Алексей Рыков поставил перед советскими виноделами задачу: обеспечить рабочий класс шампанским. Буржуазное вино отныне должно было принадлежать пролетариату. Увы, класс-гегемон оказался слишком многочисленным для традиционного игристого. Требовалось придумать, как увеличить производство сразу на пару порядков.

После консультаций с французскими и итальянскими коллегами, винодел Антон Фролов-Багреев из Абрау-Дюрсо предложил свой метод акратофорного или, проще говоря, резервуарного производства шампанского. Вместо нескольких лет процесс занимал всего месяц — идеально. Первые бутылки сошли с конвейера в 1937 году, а в 1940-м их число перевалило за 1 млн. В 1950-х производство и вовсе ускорилось до пяти дней. Теперь бутылку игристого на Новый год мог позволить себе представитель любого класса. Так что можно с уверенностью сказать: классовую войну в СССР закончили шампанским.

Павел Шинский