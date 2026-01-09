Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как застройщики интегрируют смарт-технологии в свои проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский рынок систем умного дома показал заметный рост в 2025 году. По данным исследования платформы Doma.ai, шесть из 10 жителей многоэтажек уже используют хотя бы одно устройство из этой категории. И для этих пользователей важны скорее практические решения: системы климат-контроля, датчики протечки, движения, умное освещение — это всё про снижение затрат на ЖКХ и безопасность. Отражение запросов легко увидеть в проектах производителей.

«Яндекс», например, к концу 2026 года должен установить свой умный свет, розетки и карнизы с голосовым управлением в несколько тысяч квартир одного из крупных застройщиков. «Сбер» реализует масштабное строительство целого смарт-района. Там интеллектуальные решения будут применяться не только в квартирах, но и для управления территориями, а также инженерными системами зданий. Бренд EKF тоже интегрирует свою электронику в жилой комплекс премиум-сегмента и запустил собственный шоурум устройств умного дома.

Впереди у вендоров серия вызовов. Стандартизация, пожалуй, главный из них. Решение на основе Matter over Wi-Fi становится глобальным вариантом совместимости. Массовое внедрение этого стандарта на российском рынке, скорее, в начале пути, и траекторию развития будет определять конкуренция самых крупных экосистем. Преимущество будет у решений, обеспечивающих безопасность и приватность, поскольку локальное выполнение команд — это не только удобство, но и гарантия спокойствия для тех пользователей, которые опасаются утечки персональных данных.

И, конечно, на весь рынок в целом будет давить вопрос наличия, объемов и актуальности компонентов для производства электроники. В 2026 году фокус спроса останется прежним: в приоритете системы безопасности, датчики движения, дыма, газа и протечек, а также системы видеонаблюдения. Умные лампочки в штучном выражении остаются наиболее популярным гаджетом в категории — это один из самых доступных вариантов входа в экосистему, к тому же часто их покупают сразу же несколько. С приходом сезонных холодов или жары особую популярность обретают интеллектуальные климатические решения вроде умных термостатов.

Александр Леви