Правительство продлило упрощенный ввоз в Россию электроники до конца 2026 года

В России до конца 2026 года продлен упрощенный порядок ввоза в страну электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры. Постановление опубликовано на сайте правительства. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкционного давления.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технические устройства. Обычно для ввоза в РФ электроники, поддерживающей криптографические возможности или шифрование, изготовитель должен обращаться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Однако по упрощенному порядку нотификацию могут оформить отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

Кроме того, исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации, если ввозимые устройства — это комплектующие для промышленного производства оборудования в РФ. Инициатива была впервые принята в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевается.