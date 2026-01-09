Пермская судоверфь намерена взыскать с московской компании 2,2 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал заявление ООО «Пермская судоверфь» к ООО «Эквиа». Это следует из информации, внесенной в картотеку арбитража 30 декабря. Сумма исковых требований пермского предприятия составляет 2,24 млн руб., их обоснования не уточняются. Заявление пока не принято к производству.

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году предприятие занималось строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. Осенью 2023 года 25% долей в обществе выкупил завод «Эмпериум» (подразделение АФК «Система). Сейчас на предприятии идет модернизация. Инвестиции в развитие производства составили 294 млн руб. Из них 124 млн руб. в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности. В октябре 2025-го ООО «Пермская судоверфь» изготовила и спустила на воду пять остановочных комплексов Ecostation для речной инфраструктуры Москвы.

ООО «Эквиа» было зарегистрировано в Москве в 2013 году. Занимается оптовой торговлей химическими продуктами, строительством инженерных сооружений, производством электромонтажных и отделочных работ, а также выполняет авиационные работы. Учредителем и гендиректором является предпринимательница из Самарской области Юлия Савченко. Чистая прибыль в 2024 году — 174 тыс. руб., выручка — 40 млн руб.