В Астраханской области меняют канализацию в селе Яксатово

В селе Яксатово Астраханской области начата масштабная реконструкция системы водоотведения, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Цель проекта — обновление канализационных сетей и обеспечение экологически безопасного и бесперебойного отведения сточных вод.

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

В рамках работ планируется заменить инженерные коммуникации общей протяженностью около 1 км. Основные объекты модернизации включают напорный коллектор, соединяющий насосную станцию с очистными сооружениями, трубопровод, отводящий стоки от них, а также насосное и технологическое оборудование на самих сооружениях.

Проект направлен на повышение надежности и эффективности канализационной системы. Улучшение инфраструктуры позволит снизить вероятность аварий и перебоев в работе, что особенно важно для жителей микрорайона «Юность», где проживают более двух тыс. человек.

Марина Окорокова