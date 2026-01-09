В Пулково и аэропорту Пскова вводили ограничения во время ночной атаки БПЛА

Ночью 9 января в Ленинградской области объявлялась опасность атаки беспилотников, передавал глава региона Александр Дрозденко. В Пулково и аэропорту Пскова вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, следует из сообщений Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена в 1:03. В 1:18 был дан отбой.

В 0:52 ограничили прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, в 1:15 в Пулково объявили о приеме и отправке рейсов по согласованию с соответствующими органами. Ограничения в обоих аэропортах сняли в 2:26.

Артемий Чулков