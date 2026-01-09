Китайская компания поставит новое оборудование на Ашинский метзавод

Новое оборудование в рамках реконструкции листопрокатного цеха №1 ПАО «Ашинский металлургический завод» поставит китайская компания Erzhong. Делегация южноуральского предприятия побывала на производственной площадке для приемки реверсивной клети «Кварто» для стана «2800» — ключевого агрегата цеха, сообщает пресс-служба метзавода.

Приемка прошла успешно: подтверждено соответствие оборудования проекту и техническим условиям. Сейчас китайская сторона приступила к разборке и упаковке отдельных узлов агрегата для транспортировки в Ашу. Общие габариты реверсивной клети составляют порядка 155х4 м. Наиболее массивные части — приводная и операционная станины цельнолитые, неразборные конструкции, каждая массой 320 т, транспортировка которых потребует особых инженерных решений. В начале 2026 года стартует операция по доставке оборудования из Китая в Ашу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине 2025 года Ашинский метзавод, Минпром России и правительство Челябинской области заключили трехсторонний специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) для модернизации производства. Общий объем инвестиций в проект реконструкции листопрокатного цеха №1 составит почти 20 млрд руб. Срок его реализации — почти восемь лет.