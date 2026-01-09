Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием поезда и автомобиля

В четверг, 8 января, в 20:34 (MSK) произошло ДТП на железнодорожном переезде между станциями Курумоч и Царевщина. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, сообщает Куйбышевская железная дорога.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Машинист поезда, двигающегося по направлению Санкт-Петербург — Оренбург применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения не удалось избежать. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

Поезд продолжил движение с отставанием от графика на 14 минут. ДТП не повлияло на движение других поездов.

Руфия Кутляева