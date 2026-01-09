Бывшего курганского пристава обвиняют в 56 коррупционных преступлениях

Кетовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела бывшего судебного пристава-исполнителя Кетовского районного отделения судебных приставов УФССП России по Курганской области. Фигурантку обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, в 2022-2024 годах пристав, стремясь улучшить статистику, вносила ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников и незаконно завершала исполнительные производства. При этом должников и их имущество она не разыскивала и не взыскивала исполнительские сборы. Всего установлено 56 эпизодов преступлений.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и собственной безопасности УФССП России по Курганской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.