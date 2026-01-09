Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП под Волгоградом

Расследование причин смертельной аварии, произошедшей накануне в Волгоградской области, взяла на контроль прокуратура региона. Процессуальную проверку по факту ДТП проводит волгоградский следком, сообщили в надзорном ведомстве.

В ДТП под Волгоградом погибли семь человек

8 января около 18:16 на 763-м км трассы Р-22 «Каспий» (поворот к хутору Троицкому) столкнулись фура DAF с полуприцепом и автомобиль УАЗ-220695-04. Предположительно, грузовик под управлением 45-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом.

В ДТП погибли все находившиеся в легковом автомобиле — семь человек, включая 17-летнюю девушку.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству района оказать необходимую помощь семьям погибших.

