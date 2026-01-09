В Ярославле бывшему инспектору ДПС вынесли приговор за взятку

Ленинский районный суд Ярославля вынес приговор обвиненному в коррупции бывшему инспектору дорожно-патрульной службы, сообщает Yarnews. Суд признал его виновным в получении взятки в значительном размере.

Преступление было зафиксировано во время патрулирования в Кировском районе города около Шинного завода. Инспектор остановил автомобиль и почувствовал запах алкоголя от водителя. Вместо проведения медосвидетельствования стороны договорились о взятке. Однако водитель участвовал в оперативном эксперименте и был подготовлен сотрудниками управления собственной безопасности УМВД. Переговоры фиксировались на диктофон и видеорегистратор. Перед общением с инспектором водитель прополоскал рот коньяком.

Как установил суд, в ходе диалога инспектор предложил водителю не привлекать его к административной ответственности за взятку в 35 тыс. руб. Водитель согласился, деньги были переданы в пластиковой коробке. После этого инспектора задержали и уволили из органов внутренних дел.

В суде бывший полицейский признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему назначили штраф в размере 350 тыс. руб., он лишен права заниматься деятельностью, связанной с исполнением функций представителя власти, на срок два года и десять месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Антон Голицын