В Орле из-за атаки ВСУ нарушена работа систем водо- и теплоснабжения

В Орле в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

Аварийные службы ведут ремонтные работы. Производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения трех районов города: Заводского, Северного и Железнодорожного, сообщил господин Клычков. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов, сообщил господин Клычков.

Ремонтные работы проходят в непростых погодных условиях, написал господин Клычков. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, отметил он.