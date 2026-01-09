В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

В районе петербургского аэропорта Пулково были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за этого аэропорт может принимать и выпускать рейсы только «по согласованию с соответствующими органами», сообщили в Росавиации. Из-за этого некоторые рейсы могут задерживаться.

Также ночью ввели ограничения на работу аэропортов Калуги и Пскова. Они не принимают и не выпускают воздушные суда. Ограничения ввели для обеспечения безопасности в полетов, сообщали в Росавиации.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе налета БПЛА на регион. В 1:18 мск воздушная опасность была отменена.