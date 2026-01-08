«Салават Юлаев» обыграл в Уфе «Автомобилист» со счетом 4:1
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ на льду «Уфа-Арены» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1.
Форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Жаровский
Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ
Первую шайбу в ворота гостей в первом периоде забросил Сергей Варлов. На 15-й минуте «Автомобилист» мог сравнять счет, но судьи посчитали, что шайба попала в ворота Семена Вязового от высокоподнятой клюшки. Спустя полминуты Максим Кузнецов забросил вторую шайбу «Автомобилисту». После нарушения правил со стороны гостей, «юлаевцы» смогли реализовать большинство: Джек Родуолд «с пятака» увеличил преимущество уфимской команды.
Во втором периоде Роману Горбунову удалось забросить шайбу в ворота «Салавата Юлаева».
В третьем периоде Александр Жаровский реализовал большинство после передачи Евгения Кузнецова, и счет стал 4:1 в пользу уфимцев.