В Волгоградской области в ДТП погибли семь человек

В Волгоградской области произошла авария с семью погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Волгоградской области семь человек погибли в ДТП

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП случилось в 18:00 на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Столкнулись УАЗ, ВАЗ и фура DAF с полуприцепом. Семь человек из УАЗ погибли до приезда скорой помощи.

По данным администрации региона, авария произошла на повороте к хутору Троицкому. Губернатор Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.

