В Черноземье 10 января будет облачно с небольшим снегом, от -9°С до -4°С

В субботу, 10 января, во всех регионах Черноземья сохранится облачная погода с небольшим снегом. Температура будет варьироваться от -9°С до -4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно с небольшим снегом. Ночью температура составит -7°C. Днем — -4°C.

В Воронеже ночью ожидается облачная погода с кратковременным снегом, до -6°C. Днем будет облачно, но без осадков, воздух прогреется до -4°C.

В Курске ночью прогнозируется облачность с небольшим снегом, температура опустится до -8°C. Днем снег усилится, будет -6°C.

В Липецке ночью будет облачно с небольшим снегопадом, до -7°C. Днем снег прекратится, но сохранится пасмурная погода, до -5°C.

В Орле на протяжении суток ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночью — -9°C. Днем — -8°C.

В Тамбове ночью прогнозируется переменная облачность с временным снегом, до -6°C. Днем небо останется облачным, но осадков не будет, температура составит -4°C.

Ульяна Ларионова