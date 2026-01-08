«Ак Барс» победил «Барыс» со счетом 3:1 в матче чемпионата КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Первый гол в матче забил Александр Хмелевский. Второй гол на счету Григория Денисенко. «Барыс» ответил голом в меньшинстве от Макса Уиллмана, а в концовке третьего периода Артем Галимов забросил финальную шайбу.

После 44 матчей «Ак Барс» набрал 60 очков и обогнал «Авангард», который имеет 59 очков после 42 игр. Благодаря этой победе казанская команда вернулась на второе место в Восточной конференции.

Следующая игра «Ак Барса» состоится 13 января против «Нефтехимика» в 19:30.

Влас Северин