Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при падении БПЛА

В селе Головчино при падении беспилотника был ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Он находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, Дмитрий Панков осматривал коммерческое здание в Головчино, поврежденное при предыдущем ударе. В этот момент объект подвергся повторной атаке. «Это уже третье ранение Дмитрия Александровича»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

8 января господин Гладков сообщал о двух пострадавших жителях в результате падения дронов в городе Грайворон. В двух частных домах были выбиты окна.