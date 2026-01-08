Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards за роль в «Белом лотосе»

Российский актер Юрий Колокольников номинирован на премию Actor Awards (Гильдия киноактеров США) в составе сериала «Белый лотос». Об этом сообщили на сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Колокольников

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва» Юрий Колокольников

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Актеры сериала были номинированы в категории «лучший актерский состав в драматическом сериале». Помимо «Белого лотоса», в состязании участвуют «Дипломатка», «Лэндмен», «Разделение» и «Больница Питт».

В кинокатегории за «лучшую мужскую роль» на премию претендуют Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Бакари Джордан и Джесси Племонс. В номинации за «лучшую женскую роль» — Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Чейз Инфинити и Эмма Стоун.

32-я церемония вручения премии пройдет 1 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Actor Awards — это телевизионная премия, которой отмечены актерские работы в кино и на телевидении. Премия вручается в 15 номинациях. Лауреатов определяют голосованием членов SAG-AFTRA (профсоюза актеров США). Премия проводится с 1995 года.