Один человек погиб при взрыве на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле

На территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика» взорвался твердотопливный котел. В результате частично обрушилась стена котельной, на площади 1 кв. м начался пожар. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работают 42 сотрудника МЧС и 13 единиц техники. В 17:12 по местному времени (15:12 мск) в спасательную службу поступила информация о ЧП. В 18:01 по местному времени (16:01 мск) им удалось ликвидировать открытое горение.