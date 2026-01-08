Польская прокуратура намерена экстрадировать на Украину археолога из РФ Бутягина

Польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, пишет «РИА Новости» со ссылкой на осведомленные источники.

Ходатайство поступило в суд в электронном виде, оригинал будет передан в инстанцию в пятницу. Тогда же, по информации RMF TV, прокуратура запросит продлить срок ареста археолога (истекает 13 января).

Господина Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины. Обвинения связаны с проведением археологических раскопок в Крыму, которые, по мнению украинских властей, были незаконными. По данным Варшавской окружной прокуратуры, на Украине ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже. Автор научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.