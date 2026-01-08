Еврокомиссия допустила индивидуальный подход стран ЕС к российским танкерам

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) самостоятельно решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров. Так представитель ЕК Анита Хиппер прокомментировала захват судна «Маринера» под флагом России в Северной Атлантике, передает ТАСС.

Госпожа Хиппер подчеркнула, что Еврокомиссия разделяет общую цель — введение санкций против «российского теневого флота» и борьбу с уклонением от них. При этом, пояснила она, вопрос задержания судов для инспекций находится в компетенции Евросоюза, а не ЕК. На вопрос о том, допускает ли санкционный режим ЕС подобные действия, она не дала прямого ответа.

По словам Аниты Хиппер, под европейскими санкциями находится уже 597 судов, которые участвуют в так называемом теневом флоте РФ и перевозят российскую нефть под иностранными флагами. После включения танкера в черный список ЕС ему запрещено заходить в порты объединения, а также пользоваться услугами европейских банков и страховых компаний.

В российском МИДе назвали действия США в отношении танкера «Маринера» нарушением международного морского права. В ведомстве напомнили о мирном статусе судна и призвали к гуманному отношению к находящимся на борту россиянам. Военно-морские силы Штатов высадились на танкер 7 января, когда тот шел в международных водах.