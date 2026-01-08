США вышли из Зеленого климатического фонда

Минфин США объявил о выходе страны из Зеленого климатического фонда (GCF). Вашингтон покидает пост в совете организации. Решение вступает в силу немедленно, руководство GCF уже уведомлено, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение связано с выходом США из Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на основе которой был создан Зеленый климатический фонд. Участие в организации не соответствует приоритетам и целям администрации США, добавили в Минфине. При этом в ведомстве утверждают, что США стремятся к развитию доступных и надежных источников энергии.

«Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные GCF, цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности»,— заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Накануне Белый дом объявил о выходе США из 66 международных организаций, в том числе 31 структуры ООН. Решение объяснили тем, что «многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику», противоречащую интересам США. После начала второго президентского срока Дональда Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения, Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.