Сенные войны

Криминальная история Сенного рынка ведет отсчет с 1984 года, когда в Саратове в результате взрыва погиб Вадим Акчурин. Это преступление стало первым заказным убийством в городе и получило известность как «дело мясников». Сотрудника рынка заказали его конкуренты — на махинациях с мясом зарабатывались колоссальные суммы. В 1990-е и 2000-е годы рынок переходил из рук в руки разных криминальных группировок, и борьба за торговую площадь сопровождалась странными смертями, пропажами без вести, пожарами и силовыми захватами. В 2024 году саратовские власти объявили о начале благоустройства рынка и прилегающей территории, что вызвало у торговцев и владельцев торговых павильонов тревогу о будущем такого значимого для города места.

Сенной после пожара в 2014 году

Фото: Алексей Голицын, Коммерсантъ Сенной после пожара в 2014 году

Фото: Алексей Голицын, Коммерсантъ

История Саратова тесно связана с историей Сенного рынка. Он стал торговым центром города еще в XVII веке, а свой современный вид обрел лишь к 1970-м. Изначально главное торговое место Саратова называли Казачьей площадью, рынок тоже назывался Казачьим. С середины XVII до конца XIX века он размещался за городом, и там торговали лесом, сеном и лошадьми. К концу XIX века город вырос, и площадь стала его частью. К своему современному виду рынок пришел только в период «застоя» в СССР. Проект крытого павильона был разработан архитектором Николаем Богачевским. Строительство шло с 1964 по 1970 год.

Расположение рынка было удобным для жителей сразу нескольких районов. В силу этих обстоятельств торговые ряды привлекали не только обывателей. Рынок давал заработок не только начинающим бизнесменам-кооператорам, но и спекулянтам, мошенникам и наперсточникам.

Криминальной элитой рынка того времени считались мясники. Легальное, на первый взгляд, ремесло приносило немыслимый доход — рубщики и торговцы продавали государственное мясо по рыночной цене, чистая прибыль в карман с каждого килограмма составляла около 2 руб. По самым скромным оценкам, мясники зарабатывали за несколько лет на данной спекуляции более 2 млн руб. На рынке работали две мясные бригады, первую возглавляли Юрий Анисимов и Вадим Акчурин, вторую — Николай Чебров и Геннадий Елисин.

В мае 1984 года в Саратове на улице Коммунарной был взорван автомобиль 43-летнего Вадима Акчурина — товароведа Сенного рынка. От полученных травм он скончался в больнице, а преступление вошло в историю как первое заказное убийство в городе.

Ранее судимый Акчурин, «обычный продавец Сенного рынка», к 1984 году на работе появлялся только для закупки мяса и решения организационных вопросов, хоть и начинал путь за прилавком. Он вел роскошный по тем меркам образ жизни, из-за чего привлекал ненужное внимание, что не нравилось его бригадиру Юрию Анисимову. Помимо этого, Акчурин пользовался авторитетом внутри бригады и постепенно вытеснял из бизнеса самого Анисимова. Последней каплей для бригадира стало то, что пока он отдыхал в Крыму, Акчурин провернул сделку на 40 тонн мяса и скрыл доход от начальника. Свидетель конфликта мясник Иван Словеснов предложил бригадиру Анисимову решить проблему радикально и свою помощь в этом деле. Убийство Акчурина стало частью масштабного расследования «дела мясников», о котором общественности стало известно только в 2010-х, после ряда документальных фильмов о тех событиях разной степени достоверности.

Само расследование, согласно воспоминаниям саратовских журналистов и бывших работников силовых структур, было проведено оперативно. Силовики установили как организаторов убийства, так и вскрыли все махинации с заработком на продаже мяса.

«В мае 1984 г. во дворе жилого дома по улице Коммунарной в Саратове прогремел сильный взрыв. В своей автомашине был взорван и сгорел некий Акчурин — товаровед колхозного рынка Саратова. Это было первое заказное убийство с применением самодельного взрывного устройства, положившее начало криминальным „разборкам“ между участниками так называемой теневой экономической деятельности, между которыми шла борьба за грязные, ворованные у народа деньги. Черная зависть и неукротимая жажда денег все глубже проникали в криминальную среду, именно поэтому был взорван бывший бригадир рубщиков мяса Акчурин. Из-за денег убивали всегда, нередко нанимая для этого убийц. Так было и в этом случае. Как установили эксперты, взрывное устройство было большой силы и изготовлено довольно профессионально, поэтому к розыску причастных лиц подключилось управление КГБ. Довольно быстро удалось установить, что за убийство Акчурина его конкурент Анисимов, также бригадир рубщиков мяса, заплатил исполнителю Словеснову 11 тыс. руб. Заказное убийство было раскрыто в короткий срок». (полковник запаса ФСБ РФ Сергей Овчинников, книга «Я в КГБ», 2008 г., изд-во Саратовского государственного социально-экономического университета)

При расследовании «дела мясников» следствие обнаружило у участников бригады внушительное количество огнестрельного и холодного оружия. Одним из источников оружия и припасов была группировка «Хапалинские».

«По уголовному делу № 3927, возбужденному по факту гибели Акчурина В. А., потерпевшей была признана его жена — адвокат Акчурина Наталья Алексеевна, известная в Саратове как личный адвокат Хапалина Владимира Ивановича, 02.07.1955 г. р., кличка „Хапуга“, лидер группировки „Хапалинские“, убит 28.09.1990 г. в г. Саратове — убийство осталось нераскрытым»,— пишет историк криминала Вячеслав Борисов.

Владимир Хапалин в криминальных кругах Саратова считался одним из первых «крестных отцов», под его началом начинали криминальную карьеру Игорь Чикунов (кличка «Чикун», лидер группировки «Чикуновские») и Валерий Булгаков (кличка «Лапа», лидер группировки «Парковские»).

Хапалина и членов его группировки в 1980-е регулярно наблюдали на территории крупных саратовских рынков, в том числе и на Сенном. Промышляли на Сенном и другие криминальные элементы. Например, подпольной деятельностью на территории рынка занимался некий Зула Машуков по кличке «Зул». В 1984 году «Зул» внезапно пропал. В пропаже «Зула» подозревали Хапалина, однако доказать ничего не смогли. Дело остается нераскрытым до сих пор.

В 1987 году Хапалин вышел из тюрьмы, где отбывал срок за хулиганство, и подмял под себя огромную часть всего криминального бизнеса Саратова. В 1990 году это вышло ему боком — Хапуга был убит двумя выстрелами в упор.

Смерть «крестного отца» дала старт масштабному переделу сфер влияния между новообразованными преступными группировками. Одна из таких группировок, «Парковские», всерьез взялась за актив в виде Сенного рынка.

Воплотить в реальность планы получилось лишь в 1995 году, когда было принято решение о приватизации рынка путем продажи акций ОАО «Центральный рынок». Операция по захвату рынка была хорошо спланирована и прошла оперативно. В трудовом коллективе рынка желающих конфликтовать с группировкой не было, поэтому акции в течение трех дней попали в руки «парковских» без проблем.

Силовой частью операции занимались лидер «Парковских» Валерий Булгаков («Лапа»), Игорь Богданов («Богдан») и Андрей Веретенников («Пятак»). Совет директоров обновленного рынка возглавил Алексей Колесников, директором рынка назначили Юрия Коновского. Сразу же рынок начало обслуживать охранное предприятие «Святозар».

В начале 2000-х начался очередной виток передела сфер влияния и имущества, нажитого группировками в 90-е годы. Лапа практически перестал появляться в Саратове, а к 2003 году решил, что теряет контроль над Сенным рынком, из-за чего срочно вернулся в Саратов. В тот же день он был убит.

После убийства одного из акционеров Булгакова в истории рынка наступило затишье. В 2014 году Сенной рынок пережил масштабный пожар. Неофициально причиной пожара называли конфликт интересов внутри «парковских». После пожара рынок обновился и продолжил работу.

С 2008 года рынком управляет ООО «Центральный рынок», созданное на месте ликвидированного ОАО. 7% принадлежит Сергею Лосеву, 10% — Сергею Барабанову, а еще 83% — совладельцу группы компаний «Рим» Сергею Рябченко. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 141 млн руб., а чистая прибыль — 68 млн руб.

Весной 2024 года территория рынка получила охранный статус «достопримечательного места». По замыслу властей, торговая площадь нуждается в реновации и благоустройстве, однако торговцы оказались обеспокоены тем, что новый статус подразумевает запрет на торговлю. Свое отношение к переменам владельцы рынка выразили установкой «памятника чиновнику», в облике которого можно уловить сходство с реальным человеком, имевшим отношение к визированию документа о введении охранного статуса для Сенного рынка.

Владельцы Сенного установили «памятник чиновнику» после конфликта вокруг присвоения площади у рынка охранного статуса

Фото: Никита Маркелов Владельцы Сенного установили «памятник чиновнику» после конфликта вокруг присвоения площади у рынка охранного статуса

Фото: Никита Маркелов

Всеволод Колобродов