Ирак одобрил план по национализации активов ЛУКОЙЛа на «Западной Курне-2»

Правительство Ирака одобрило план по национализации месторождения «Западная Курна-2», принадлежащего российской нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), на 75%. Иракская Basra Oil Company возьмет контроль над месторождением в течение года, сообщил Reuters со ссылкой на источники в фирме.

По информации собеседников агентства, решение связано с попыткой предотвратить сбои из-за американских санкций в отношении ЛУКОЙЛа. «Мы стремимся поддерживать бесперебойную работу, поскольку Ирак преодолевает неопределенность в отношении санкций США»,— рассказал представитель Basra Oil Company.

На месторождение «Западная Курна-2» приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% производства в Ираке. Как сообщил Reuters, ЛУКОЙЛ должен продать свои активы до 17 января — в соответствии с последним сроком, установленным Минфином США.

22 октября США ввели блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних компаний. Лицензия Минфина США на операции с российской нефтегазовой компанией действует до 29 апреля 2026 года.