Самолет Utair Дубай—Москва подал сигнал бедствия

Самолет российской авиакомпании Utair, вылетевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия 7700, означающий аварийную ситуацию. Это следует из данных Flightradar.

Рейс вылетел из аэропорта Аль-Мактум в Дубае в 15:48 мск и должен был приземлиться во Внуково в 21:15, затем расчетное время прибытия изменилось на 22:48. Самолет сделал несколько кругов вскоре после вылета, затем направился в сторону Аль-Мактума, сделал круг около аэропорта и направился в его сторону.

В пресс-службе Utair сообщили, что самолет готовится к посадке в аэропорту вылета. «В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет»,— следует из заявления.

По информации Telegram-канала Shot, в августе 2024 у подавшего сигнал бедствия самолета Boenig-767 зафиксировали техническую неисправность. Во время рейса из Внуково в Душанбе сботала индикация антиюзовой системы тормозов, и самолет вернулся в Москву.