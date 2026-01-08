Отелям не хватает кадров

Отельеры жалуются на дефицит кадров. Об этой проблеме заявили больше 90% владельцев гостиниц. Самая острая ситуация — в сфере хозяйственной службы, отметили аналитики цифровой платформы гибкой занятости «Ventra Go!» и сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок». Не помогает даже невиданный до сих пор рост зарплат. За год вознаграждение отельного персонала подняли почти в полтора раза. Среднее предложение сейчас — 83 тыс. руб., подсчитали в сервисе «Авито».

Самые востребованные позиции: администраторы, официанты и бармены, говорит исполнительный директор ассоциации «Независимый гостиничный альянс» Андрей Михайлец: «Не хватает сотрудников, которые работают на первой линии. Это младшие специальности, сотрудники, которые сравнивают, где им заработать деньги. Допустим, если мы говорим про молодежь, он заработает на стойке 40-50 тыс. руб., и курьером — больше 100 тыс. руб. Он делает очень простой выбор в пользу специальностей, которые не требуют обучения сервису, фундаментального погружения, но при этом никто не будет заставлять носить белый верх, черный низ и так далее. Поэтому тут нужно придумать, чем завлекать. И наша индустрия немного проигрывает. Компании, которые нанимают персонал, идут на разные хитрости: улучшение социального пакета, увеличение дохода через адаптацию схем мотивации и различные варианты, ДМСы и бонусы, проживание, общежитие, перелеты домой. Если мы говорим про вахту, про наем линейных специалистов либо руководителей, используются такие переговорные позиции».

Чтобы привлечь новых сотрудников и сохранить прежних, работодатели стали чаще предлагать бесплатное питание и компенсацию проживания. Это ключевые стимулы для сезонных работников. При этом отельеры признаются, что зачастую персонал объективно не стоит таких затрат. Кандидаты не обладают нужными навыками. А потребность в рабочих руках только растет. К 2030 году в стране появятся 70 тыс. новых гостиничных номеров. Индустрия гостеприимства развивается, под неё настроены льготные программы по налогам и кредитам. Но проектов по подготовке кадров по-прежнему нет.

Бизнес готов заводить горничных даже из-за границы, говорит управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Не под субсидирование идет порядка 70 тыс. номеров. В ближайшие пару лет понадобятся около 100 тыс. сотрудников. Откуда их брать, непонятно. Система образования развита слабо, и в основном студентам выдается диплом менеджера в туризме. 80% программы рассчитано на объяснение, что такое туристические потоки, что такое туристические продукты, что такое туроператор. А как накрывать стол, или как сделать скрэмбл, или как поселить гостя и сделать ночной аудит — этому никто не учит. У нас нет ни одного вуза, у которого есть подобного рода программы. И мы сейчас довольно серьезно обсуждаем вопросы привлечения рабочей силы, например, из Индии. У них есть профильные вузы, как и во всем мире, они проходят все департаменты — хозяйственные службы, кухня, рестораны и так далее.

Что касается иностранных специалистов, то вопрос не только в визе и перелете. Например, у граждан Индии есть определенные требования к еде, режиму работы, сну и так далее. Мы обязаны обеспечить им комфорт. Поэтому нужно создавать какие-то кампусы».

В 2024 году в 13 регионах страны открыли больше двух десятков гостиниц, появилось порядка 15 тыс. новых номеров. В 2026 году одно из главных событий — открытие первого пятизвездного отеля на курорте Шерегеш. Торжественный старт запланирован на апрель. Но аналитики отмечают, что загрузка у российских отелей недостаточная. Так, по данным NF Group, в Москве средний показатель по году 76%, а в Санкт-Петербурге — 66%. В люксовом сегменте и вовсе, отмечается снижение. Там загрузка не превышает 53%. Развитию сегмента, по мнению экспертов, мешает высокая стоимость размещения. В Москве средняя цена номера 12 тыс. руб. В Сочи дороже, чем в столице. Там «пять звезд» обойдутся в 40 тыс. руб. в сутки.

Светлана Белова