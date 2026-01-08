«Парма» разгромила «Автодор»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб Парма» на своей площадке с крупным счетом обыграл саратовский «Автодором». Итог поединка - 78:44 (24:7, 23:13, 15:11, 16:13) в пользу пермяков.

В команде хозяев наибольшее количество очков набрали Террелл Картер и Глеб Фирсов — по 16 на каждого. В активе Картера также три подбора и три перехвата. У Фирсова — семь подборов. Также 13 очков и два подбора сделал Виктор Сандерс, а 12 очков, семь подборов и четыре передачи принес команде Брендан Адамс.

«Парма» с 13 победами в 20 играх занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.