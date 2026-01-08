Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой нижнекамского клуба в серии буллитов со счетом 3:2.

Открыть счет в матче сумел Тимур Хайруллин на девятой минуте второго периода. Либор Шулак сравнял счет на последней минуте того же периода. В середине третьего периода Никита Хоружев вновь вывел «Нефтехимик» вперед, однако Шулак на 12-й минуте третьего периода забил второй гол, установив счет 2:2. Победа была определена в серии буллитов.

В следующей игре «Нефтехимик» и «Адмирал» встретятся снова, матч состоится в Нижнекамске 10 января.

Влас Северин