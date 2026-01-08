9 января в Татарстане ожидаются гололед, туман и до -7 градусов

В пятницу, 9 января, на территории Татарстана местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -7 до -2 градусов, днем прогреется до показателей от -5 до 0 градусов. Ожидаются гололед и туман, а на дорогах сильная гололедица.

В Казани ночью и днем пройдут снег, мокрый снег и морось, температура составит от -5 до -1 градуса. В отдельных районах ожидаются туман и гололед, а на дорогах сильная гололедица.

Влас Северин