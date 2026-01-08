В Каменске-Уральском завершили расследование о коммерческом подкупе

Следователи СКР в Каменске-Уральском завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, гражданин 1980 года рождения работал управленцем в двух коммерческих организациях и в течение 2019-2023 годов систематически получал деньги от представителя организации-контрагента «за поддержание долгосрочных беспрепятственных финансово-хозяйственных отношений». Общая сумма подкупа составила более 2 млн руб. Названия компаний не уточняются.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В обеспечительных целях на имущество обвиняемого (три легковых автомобиля и денежные средства) наложен арест.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела МВД.

Обвиняемому грозит наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Алексей Буров