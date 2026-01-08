Маркетплейсам рекомендуют «российскую полку»

Маркетплейсы в первую очередь будут рекомендовать товары российского производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Это нововведение предусмотрено законопроектом о «российской полке». Правила для онлайн-площадок включают два ключевых требования: при общем поиске без конкретного бренда в приоритете должна быть отечественная продукция, а к выбранному иностранному товару система обязана рекомендовать российский аналог.

Такая мера, скорее всего, приведет к обратному эффекту, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Идея, которая гладко выглядит на бумаге, вряд ли может быть достойно реализована на практике. Поскольку как раз в отличие от супермаркетов, у маркетплейсов нет полки как понятия. Если зайти на любую страницу маркетплейса и попробовать найти какой-либо товар, вы всегда сначала увидите рекламное размещение, потом, возможно, спецразмещение, а потом уже карточки товаров, которые туда попадают по методикам поиска. Соответственно, ничто им не помешает точно так же туда воткнуть еще один раздел — "товары отечественного производителя" — и поставить галочку перед Минпромторгом, что они выполнили некое соглашение, чтобы не было вопросов.

Пользователи будут прекрасно понимать, что на этой полке размещены товары по приказу сверху, а не потому, что они лучшие по характеристикам, по цене, качеству, отзывам и так далее. Точно так же, как сейчас большинство покупателей обходят спецблоки, где товары размещены за деньги в качестве рекламы. Требования будут выполнены формально, но работать это не будет. И производителям, чьи товары будут вот так вывешиваться в этих блоках спецразмещений, тоже от этого ничего хорошего не будет. Вместо честной конкурентной борьбы, потребитель будет понимать что они там находятся по указанию свыше».

Инициатива по введению российской полки в магазинах и на маркетплейсах начала обсуждаться в 2023 году. Изначально она касалась отдельных категорий товаров, таких как бытовая химия и косметика, но позже расширилась на непродовольственные товары российского производства. При этом реакция селлеров на это нововведение неоднозначна, рассказала “Ъ FM” председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Поскольку я представляю интересы российских продавцов и производителей, любая поддержка в их сторону, конечно, должна восприниматься радостно. Здесь вопрос в том, что инструменты для реализации еще недоработаны. И само понятие "национального производителя", которое учитывается в законопроекте, оно включает не только российских, но и производителей Евразийского экономического союза, надо понимать, что туда входят китайцы, киргизы и так далее, то есть конкуренция будет выглядеть специфически.

Если законопроект будет принят и полностью поменяет правила рекламы и ранжирования, то не знаю, как будет учитываться потребительский опыт и поведение. Потому что любые алгоритмы в ранжировании включают интересы покупателя, а здесь получается, что им будет предлагаться то, что сделано национальным производителем без учета того, насколько это выгоднее по цене, лучше по качеству, по отзывам — там огромное количество параметров.

Стоит обратить внимание на работу с алгоритмами более точно: нужны критерии, понимание. Законопроект рассматривается давно, а новость прогремела только сегодня. Естественно во всех чатах селлеров это обсуждается, никому ничего непонятно. Все переживают об одном: что в конечном счете расходы за вот эти изменившиеся алгоритмы лягут на предпринимателей. Алгоритмы сейчас — это один из самых главных и сложных критериев работы на маркетплейсах, очень тонкий и болезненный момент. Все восприняли это, с одной стороны, с радостью, с другой, с недоверием».

Правила «российской полки» для розничных магазинов включают размещение отечественных товаров на оптимальной для покупателя высоте от 80 см до 160 см. Также требования не будут касаться бизнеса с выручкой менее 2 млрд руб., монобрендовые магазины и дьюти-фри.

