Суд оштрафовал женщину из Пензы на 15 тыс. руб. за публикацию о начале СВО

Жительницу Пензенской области оштрафовали на 15 тыс. руб. за публикацию в социальной сети видео политика Максима Каца (признан иноагентом), в котором содержалась информация о начале СВО. Дело было рассмотрено Лунинским районным судом в конце декабря прошлого года, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

41-летнюю Светлану Б. обвинили по статье о дискредитации российской армии. Следствие установило, что в июне 2023 года она разместила во «ВКонтакте» ролик под названием «Минута в минуту — как начиналась большая война». Видео было выпущено к годовщине начала СВО.

В ходе судебного заседания женщина частично признала вину и пояснила, что ее действия были связаны с недовольством из-за призыва родственника на военную службу. Она заявила, что сам ролик не смотрела. Суд учел, что доход обвиняемой ниже прожиточного минимума, и снизил штраф.

Решение суда было принято с учетом всех обстоятельств дела. Светлана Б. не оспаривала вынесенный приговор. Судебный процесс прошел в рамках рассмотрения дела по статье 20.3.3 КоАП РФ.

