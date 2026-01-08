C начала зимы петербургские коммунальщики вывезли 159 тыс. кубометров снега

За зимний период с улиц Санкт-Петербурга вывезли 159 тыс. куб. м снега, из которых 8,4 тыс. куб. м — с внутриквартальных территорий. Сейчас объем вывоза составляет 26 тыс. куб. м в сутки, сообщил вице-губернатор Михаил Разумишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам чиновника, за сезон в городе выпало около 76 см снега, что стало серьезной нагрузкой на коммунальные службы. Ежедневно на улицах задействуют почти 2 тыс. единиц техники и более 1,3 тыс. работников ручной уборки. В праздничные дни во внутриквартальной уборке участвовали в среднем около 4 тыс. дворников и свыше 800 единиц техники.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что очистке подлежат 13,4 тыс. крыш многоквартирных домов. С 31 декабря по 7 января очистили почти 9 тыс. крыш — 67% от общего объема. В среднем с начала зимы к работам ежедневно привлекали 731 кровельщика.

Артемий Чулков